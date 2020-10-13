Число ликвидированных в Грозном боевиков возросло до четырех
В ходе спецоперации в Грозном ликвидированы четверо боевиков, передает РИА Новости во вторник, 13 октября, со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Ранее СМИ сообщали о нейтрализации двух бандитов. При этом погибли три сотрудника ОМОН.
По обновленной информации, силовикам удалось ликвидировать четырех преступников. При этом погибли три сотрудника правопорядка.
В Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне заявили, что в Октябрьском районе Грозного введен режим контртеррористической операции (КТО).
Региональный оперштаб обратил внимание, что в районе есть угроза терактов, которые могут быть проведены неустановленной бандгруппой.
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