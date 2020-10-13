СМИ: Три сотрудника ОМОН погибли при столкновении с боевиками в Грозном
В Грозном произошло вооруженное столкновение силовиков с бандитами. Об этом ТАСС сообщает во вторник, 13 сентября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Предварительно, ликвидированы двое боевиков. При этом погибли трое сотрудников ОМОН.
Другие подробности операции пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе арестовали.
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