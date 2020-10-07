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Подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе арестовали
Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе арестовали

Кирилл Николаев

Происшествия

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе. Об этом в среду, 7 октября, рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина будет находиться под стражей до 6 декабря, сообщает Интерфакс.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе. Злоумышленник планировал взрывы в здании суда и прокуратуры. По данным УФСБ, подозреваемый входит в запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ)*. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года, запрещена на территории России.

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