Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Опубликовано видео задержания подозреваемых в передаче гостайны Таллину
Фото: ФСБ РФ

Опубликовано видео задержания подозреваемых в передаче гостайны Таллину

Евгения Звощик

Происшествия

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео спецоперации в Смоленске и Пскове, где по подозрению в передаче государственной тайны Эстонии был задержан российский военнослужащий и его брат.

На записи видно, как мужчина в военной форме подходит к подъезду дома. После к нему подбегают сотрудники ФСБ, задерживают и уводят его в машину. Также показано задержание второго мужчины людьми в гражданской одежде.

Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, также возможен дополнительный штраф до 500 тысяч рублей.

Читайте также: Военнослужащего Черноморского флота арестовали за шпионаж в пользу Украины

ФСБ Россиигосизменазадержание
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Все мнения
О проекте