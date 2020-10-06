Опубликовано видео задержания подозреваемых в передаче гостайны Таллину

Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео спецоперации в Смоленске и Пскове, где по подозрению в передаче государственной тайны Эстонии был задержан российский военнослужащий и его брат.

На записи видно, как мужчина в военной форме подходит к подъезду дома. После к нему подбегают сотрудники ФСБ, задерживают и уводят его в машину. Также показано задержание второго мужчины людьми в гражданской одежде.

Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, также возможен дополнительный штраф до 500 тысяч рублей.

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