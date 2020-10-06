Российского военнослужащего задержали за передачу секретных сведений Эстонии

Фото: АГН «Москва»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала российского военнослужащего, который подозревается в передаче относящихся к гостайне сведений спецслужбам Эстонии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России во вторник, 6 октября.

Отмечается, что также был задержан брат военнослужащего. Операция по задержанию проводилась в Смоленске и Пскове. Суд заключил обоих задержанных под стражу.

Как уточнили в ЦОС, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), передает ТАСС.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, также возможен дополнительный штраф до 500 тысяч рублей.

Читайте также: Военнослужащего Черноморского флота арестовали за шпионаж в пользу Украины