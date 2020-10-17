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Четыре человека задержаны по делу об убийстве учителя во Франции
Фото: twitter.com/policenationale

Четыре человека задержаны по делу об убийстве учителя во Франции

Татьяна Плотникова

Происшествия

Правоохранительные органы Франции задержали четырех человек в рамках расследования уголовного дела об убийстве учителя истории.

По неофициальным данным, задержанные входили в ближний круг общения подозреваемого в убийстве. Один из фигурантов является несовершеннолетним.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что убийство педагога является террористическим актом и атакой на национальные ценности. По словам главы государства, учитель «подвергся трусливому нападению», поскольку «учил старшеклассников свободе слова, свободе верить или не верить», сообщает BFM TV.

Напомним, преступление было совершено в пригороде столицы Франции — в городе Конфлан-Сент-Онорин. Неизвестный человек обезглавил преподавателя истории в местной школе. В убийстве подозревают родственника одного из учеников, гражданина Алжира. Полицейские открыли по нему огонь, когда он начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством.

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