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«Чеченцы ни при чем»: Кадыров прокомментировал убийство учителя во Франции
Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

«Чеченцы ни при чем»: Кадыров прокомментировал убийство учителя во Франции

Юлия Захарова

Внешняя политика

Франция не в первый раз стремится переложить проблемы на жителей Чечни. Так в субботу, 17 октября, прокомментировал убийство учителя под Парижем глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале.

— Смею заверить — чеченцы здесь ни при чем, — заявил он.

По его словам, преступники «не имеют национальности». Кадыров осудил СМИ, которые акцентируют внимание на национальной принадлежности молодого человека, подозреваемого в убийстве. Он также подчеркнул, что парень прожил всю жизнь во Франции, общался на ее языке и рос в окружении ее граждан.

Тем не менее глава Чечни добавил, что в республике осуждают теракт и выступают против любых проявлений терроризма. Кадыров также принес соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в пятницу, 16 октября, неизвестный человек обезглавил преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревают родственника одного из учеников. Полицейские застрелили его, когда тот начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве учителя имел чеченское происхождение и жил в Москве. Позднее он переехал во Францию и находился на ее территории в статусе беженца.

Читайте также: Прокуратура Франции рассказала о ходе расследования убийства учителя

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