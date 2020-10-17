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Прокуратура Франции рассказала о ходе расследования убийства учителя
Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Прокуратура Франции рассказала о ходе расследования убийства учителя

Юлия Захарова

В мире

Девять человек задержали в рамках расследования уголовного дела об убийстве учителя во Франции. Об этом в субботу, 17 октября, заявил глава антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

По его словам, напавший на пострадавшего мужчина родился в Москве, по происхождению он был чеченцем.

— Нейтрализованный человек Абдулак Абуезидович А. родился 12 марта 2002 года в Москве, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Париже работает с властями Франции по делу об убийстве учителя.

Напомним, в пятницу, 16 октября, неизвестный человек обезглавил преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревают родственника одного из учеников, предположительно, гражданина Алжира. Полицейские застрелили его, когда тот начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством.

Читайте также: СМИ узнали о задержании еще пяти человек по делу об убийстве учителя во Франции

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