Прокуратура Франции рассказала о ходе расследования убийства учителя

Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Девять человек задержали в рамках расследования уголовного дела об убийстве учителя во Франции. Об этом в субботу, 17 октября, заявил глава антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

По его словам, напавший на пострадавшего мужчина родился в Москве, по происхождению он был чеченцем.

— Нейтрализованный человек Абдулак Абуезидович А. родился 12 марта 2002 года в Москве, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Париже работает с властями Франции по делу об убийстве учителя.

Напомним, в пятницу, 16 октября, неизвестный человек обезглавил преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревают родственника одного из учеников, предположительно, гражданина Алжира. Полицейские застрелили его, когда тот начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством.

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