РФ и Франция выясняют подробности убийства, в котором подозревают россиянина

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Посольство РФ в Париже работает с властями Франции по делу об убийстве учителя, в котором подозреваемым является россиянин. Об этом в субботу, 17 октября, проинформировали в пресс-службе российской дипмиссии.

— Посольство находится на связи с французскими властями. Работаем над уточнением обстоятельств происшедшего, — приводит сообщение посольства Интерфакс.

Подчеркивается, что позднее в субботу состоится пресс-конференция прокурора, который ведет уголовное дело.

Ранее СМИ озвучили имя подозреваемого. Убийцей учителя во Франции оказался 18-летний чеченец Абдулах А., который родился в Москве и проживал во Франции.

Напомним, в пятницу, 16 октября, неизвестный человек обезглавил преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревают родственника одного из учеников, предположительно, гражданина Алжира. Полицейские застрелили его, когда тот начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством.

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Колонка обозревателя «ВМ» Елены Кондратьевой-Сальгеро:

В парижском пригороде был найден обезглавленным преподаватель французского лицея. Еще раз: учитель был о-без-глав-лен (хорошо ли вы понимаете смысл этого слова?) одним из оскорбленных в религиозных чувствах граждан Пятой республики (далее...)