Стали известны новые подробности о подозреваемом в убийстве учителя во Франции

Фото: twitter.com/Place_Beauvau

Подозреваемый в убийстве учителя под Парижем жил во Франции в статусе беженца. Об этом в субботу, 17 октября, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

По его словам, у молодого человека обнаружили вид на жительство, который был выдан 4 марта 2020 года. Документ действует до марта 2030 года и принадлежит Абдулаку Абуезидовичу А. Возраст подозреваемого составляет 18 лет, он родился в Москве и имел чеченское происхождение.

— Это российский гражданин чеченского происхождения, получивший статус беженца, — отметил Рикар.

Он добавил, что судимостей у молодого человека не было, передает РИА Новости.

Как подчеркнул пресс-атташе посольства РФ в Париже Сергей Паринов, место рождения преступника не так важно, как место, где он подвергся «влиянию радикальных идей». Паринов заявил, что Россия осуждает любые проявления терроризма.

По данным посольства, молодой человек находился на территории Франции с 2008 года, до получения вида на жительства проживал там по документам родителей.

Напомним, в пятницу, 16 октября, неизвестный человек обезглавил преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревают родственника одного из учеников, предположительно, гражданина Алжира. Полицейские застрелили его, когда тот начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством.

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