Власти Франции пообещали жесткий ответ на нападения в Ницце

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Власти Франции пообещали жестко отреагировать на серию нападений в Ницце. Об этом в четверг, 29 октября, заявил премьер-министр Пятой республики Жан Кастекс.

— Ответ будет твердым и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны, — отметил глава кабинета министров.

Как уточняется, в стране введен план с целью противодействия терроризму под названием Vigipirate (соединение слов «бдительность» и «пиратская» — прим. «ВМ»). Он позволяет оповещать граждан об уровне угрозы, план появился в 1978 году, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Ницце вооруженный ножом мужчина убил троих человек недалеко от церкви Нотр-Дам. По информации агентства «Рейтер», одну женщину обезглавили. Напавшего оперативно задержала полиция, при этом он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что случившееся является терактом. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен создал при полиции кризисный штаб.

Также в СМИ появились данные о том, что во французском городе Авиньоне мужчина с ножом попытался напасть на полицейских. Нападавшего застрелили. По предварительной информации, случившееся может быть попыткой теракта.

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