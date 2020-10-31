«Почему Нурмагомедову и Кадырову нельзя?»: Соловьев высказался о нападках на Макрона

Фото: instagram.com/vrsoloviev

Если вы оставляете СМИ право издеваться над религией, то оставляйте людям право отвечать на оскорбление — такими словами телеведущий Владимир Соловьев заступился за бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедов ранее выложил скандальный пост в соцсетях, где назвал президента Франции Эммануэля Макрона «тварью». «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман», — обратился спортсмен к своим подписчикам, прикрепив к записи фото президента с отпечатком ботинка на лице.

— Вообще меня удивляет, когда начинают обсуждать, имел ли Хабиб право выложить такой пост, — заметил Соловьев. — Он правоверный мусульманин и, как многие мусульмане, относится очень трепетно к своей религии, что вызывает уважение. С одной стороны, они оправдывают «Шарли Эбдо» (французский журнал, известный своими карикатурами — прим. «ВМ») и издевательства над верой, пророком, а с другой — возмущаются словам Хабиба. Но будьте объективны: если вы оставляете право СМИ издеваться над верой, то почему Нурмагомедову и (главе Чечни Рамзану — прим. «ВМ») Кадырову нельзя говорить о том, что наболело? Эта тема крайне сложная и деликатная. К счастью, у нас в стране есть понимание о том, что оскорблять чувства верующих недопустимо.

Никаких призывов к насилию в посте спортсмена Соловьев не увидел. И уж подавно никогда к такому методу отстаивания веры, по мнению журналиста, не призывал Кадыров:

— Довольно странно, когда в разжигании терроризма подозревают Рамзана Ахматовича, тогда как именно он — тот, кто воюет с этим злом и знает, как оно опасно. Никто не оправдывает терроризм, отрезание голов и тем более не призывает к насилию. Речь только об отторжении, неприятии людьми оскорбления их религии. Кстати, все мусульманские общины осудили теракт в Ницце.

Телеведущий подчеркнул, что акты насилия, подобные тем, что произошли во Франции, абсолютно недопустимы. Однако если мы защищаем свободу оскорбления веры, то должны точно так же отстаивать право верующих оберегать свои убеждения, заключил Соловьев.

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