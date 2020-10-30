Имам отреагировал на грубые высказывания Нурмагомедова в адрес Макрона

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российский спортсмен и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов грубо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее политик высказался за то, чтобы в его стране и дальше демонстрировались карикатурные образы пророка Мухаммеда. Так он отреагировал на убийство религиозным фанатиком школьного учителя.

— Да обезобразит всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман, — написал Нурмагомедов в Instagram. — Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите...

По словам первого заместителя председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушана Аббясова, давать положительную или негативную оценку словам бойца, неэтично.

— Я не готов характеризовать комментарий Хабиба, поскольку лично с ним не общался на этот счет. Но могу сказать одно: ислам учит на зло отвечать добром, — заметил Аббясов. — То, что сегодня весь мусульманский мир разочарован официальной позицией властей Франции, сказал и наш муфтий шейх Равиль Гайнутдин в своем обращении. То, что Макрон поддержал распространение карикатур, высмеивающих самое сакральное для любого мусульманина, не делает ему чести. Более того, это своего рода призыв к разжиганию межнациональной розни. Власти этой страны пошли по пути прямого оскорбления своих граждан и верующих многих религий по всему миру. На самом высоком уровне всему человечеству было манифестировано пренебрежительное отношение к религии ислама и всем мусульманским народам.

При этом Аббясов отметил, что представители Духовного управления мусульман РФ осуждают нападения и самосуд.

— Мы разделяем боль, гнев и неприятие жителей Франции, сопереживаем родным и близким, у которых произошло такое горе. Мы скорбим вместе с французской нацией и всеми, кто неравнодушен к чужому несчастью, — сказал имам.

Он также заявил, что позиция официального Парижа понятна не до конца: целенаправленно ли Макрон обостряет ситуацию на религиозной почве, либо же это случайная «игра в демократию, при которой что-то пошло не так»?

Аббясов также добавил, что негодование Нурмагомедова и осуждение с его стороны понятны, ведь «задевать чувства верующих людей — это преступление»:

— Пускай берут пример у России, где есть специальный закон, который защищает чувства верующих людей. И хочу сказать, что он работает. И государство в любой точке мира должно учитывать эти пожелания и права людей.

Собеседник «ВМ» также подчеркнул, что «величие и святость ислама невозможно пошатнуть картинками, оскорблениями и фильмами».

Макрон ранее заявил о желании «офранцузить ислам» и сказал, что эта религия переживает во всем мире кризис. Слова лидера Франции прозвучали после того, как в середине октября религиозный фанатик убил школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Более того, в четверг, 29 октября, в Ницце вооруженный фанатик из Туниса совершил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам, в результате чего погибли три человека.

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