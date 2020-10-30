«Провокации выйдут боком»: Нурмагомедов отреагировал на слова Макрона о мусульманах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и других французских деятелей, отметив, что они «под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман». Об этом спортсмен написал на своей странице в соцсети Instagram.

Нурмагомедов подчеркнул, что мусульмане любят пророка Мухаммада.

— Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, — добавил спортсмен.

Стоит отметить, что в тексте публикации не упомянуто имя Макрона, однако пост сопровожден фотографией президента Франции со следом от обуви.

Жестокие убийства во Франции: высказывания политиков и реакция общества

16 октября в пригороде Парижа произошло жестокое убийство учителя истории и географии. Преподаватель на уроке, посвященном свободе слова, продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo пять лет назад. После произошедшего Макрон предупредил, что власти страны «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций» и не запретят публиковать карикатуры.

Спустя несколько недель после убийства французского учителя вооруженный ножом мужчина убил в Ницце троих человек недалеко от церкви Нотр-Дам. Макрон заявил, что нападения в Ницце являлись террористической атакой.

Стоит отметить, что заявления Макрона вызвали негодование у нескольких политических деятелей. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Пятой республики «нуждается в лечении психических расстройств». На фоне этих заявлений редакция Charlie Hebdo сообщила, что поместит на обложку карикатуру на Эрдогана. На изображении турецкий лидер предстал полуодетым, он расположился в кресле с банкой напитка. Одной рукой он держит приподнятый подол платья женщины, при этом восклицая: «О, пророк!». В подписи к карикатуре сказано, что президент страны «очень игрив в частной жизни». Позже Эрдоган отреагировал на публикацию изображения, заявив, что за понятием свободы у врагов ислама скрывается ненависть.

Кроме того, Макрона подверг критике глава Чечни Рамзан Кадыров, который потребовал от президента Франции «прекратить нападки на веру», подчеркнув, что издевательское отношение к религии является покушением на ценности других людей.

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