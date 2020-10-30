Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Провокации выйдут боком»: Нурмагомедов отреагировал на слова Макрона о мусульманах
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Провокации выйдут боком»: Нурмагомедов отреагировал на слова Макрона о мусульманах

Евгения Звощик

Общество

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и других французских деятелей, отметив, что они «под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман». Об этом спортсмен написал на своей странице в соцсети Instagram.

Нурмагомедов подчеркнул, что мусульмане любят пророка Мухаммада.

— Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, — добавил спортсмен.

Стоит отметить, что в тексте публикации не упомянуто имя Макрона, однако пост сопровожден фотографией президента Франции со следом от обуви.

Жестокие убийства во Франции: высказывания политиков и реакция общества

16 октября в пригороде Парижа произошло жестокое убийство учителя истории и географии. Преподаватель на уроке, посвященном свободе слова, продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo пять лет назад. После произошедшего Макрон предупредил, что власти страны «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций» и не запретят публиковать карикатуры.

Спустя несколько недель после убийства французского учителя вооруженный ножом мужчина убил в Ницце троих человек недалеко от церкви Нотр-Дам. Макрон заявил, что нападения в Ницце являлись террористической атакой.

Стоит отметить, что заявления Макрона вызвали негодование у нескольких политических деятелей. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Пятой республики «нуждается в лечении психических расстройств». На фоне этих заявлений редакция Charlie Hebdo сообщила, что поместит на обложку карикатуру на Эрдогана. На изображении турецкий лидер предстал полуодетым, он расположился в кресле с банкой напитка. Одной рукой он держит приподнятый подол платья женщины, при этом восклицая: «О, пророк!». В подписи к карикатуре сказано, что президент страны «очень игрив в частной жизни». Позже Эрдоган отреагировал на публикацию изображения, заявив, что за понятием свободы у врагов ислама скрывается ненависть.

Кроме того, Макрона подверг критике глава Чечни Рамзан Кадыров, который потребовал от президента Франции «прекратить нападки на веру», подчеркнув, что издевательское отношение к религии является покушением на ценности других людей.

Читайте также: «Дело не в религии»: что стоит за последними терактами во Франции

мусульманеЭммануэль МакронХабиб Нурмагомедов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Русский с китайцем — братья навек?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Блогер или телезвезда — кто круче и богаче

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Конкин, Светличная: когда враждуют отцы и дети

Все мнения
О проекте