«Болото ненависти»: Эрдоган отреагировал на карикатуру на обложке Charlie Hebdo

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на публикацию его карикатуры на обложке французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Во время выступления в парламенте страны он заявил, что за понятием свободы у врагов ислама скрывается ненависть, сообщает Reuters.

—Враги ислама и тюркского мира сгинут в болоте ненависти, которое называют «свободой». Все это говорит, что Европа возвращается в период варварства. Франция и Европа не заслуживают Макрона и подобных ему недальновидных, полных ненависти и грязи политиканов, — заявил турецкий лидер.

Видео: Telegram-канал «Пул N 3»

27 октября стало известно, что Charlie Hebdo поместит на обложку карикатуру Эрдогана. На изображении турецкий лидер предстал полуодетым, он расположился в кресле с банкой напитка. Одной рукой он держит приподнятый подол платья женщины, при этом восклицая: «О, пророк!» В подписи к карикатуре сказано, что президент страны «очень игрив в частной жизни».

Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Такое заявление стало реакцией на высказывания главы Пятой республики об исламе в связи с терактом в пригороде Парижа, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После произошедшего жесткого убийства французского преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.

В результате заявления Макрона были широко распространены в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

Читайте также: Эрдоган призвал граждан Турции отказаться от покупки французских товаров