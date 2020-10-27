Журнал Charlie Hebdo поместит на обложку карикатуру на Эрдогана

Фото: tccb.gov.tr

Французский журнал Charlie Hebdo поместит на обложку карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Макет опубликовали в официальном аккаунте издания в Twitter во вторник, 27 октября.

На изображении турецкий лидер предстал полуодетым, он расположился в кресле с банкой напитка. Одной рукой он держит приподнятый подол платья женщины, при этом восклицая: «О, пророк!» В подписи к карикатуре сказано, что президент страны «очень игрив в частной жизни».

Erdogan : dans le privé, il est très drôle !



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👉 Voyage dans la crackosphère parisienne par @AntonioFischet8 et Foolz

👉 Reportage à Lunéville et son théâtre par Juin



➡ Disponible demain ! pic.twitter.com/jxXqKrvXbK — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 27, 2020

Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Такое заявление стало реакцией на высказывания главы Пятой республики об исламе в связи с терактом в пригороде Парижа, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После произошедшего жесткого убийства французского преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.

В результате заявления Макрона были широко распространены в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

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