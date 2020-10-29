Макрон назвал нападения в Ницце террористической атакой

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Нападения в Ницце являлись террористической атакой. Об этом в четверг, 29 октября, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

— В очередной раз наша страна подверглась исламистской террористической атаке. Сегодня утром в базилике Нотр-Дам в Ницце погибли трое наших граждан, — отметил глава Пятой республики.

Также в город прибыли министр внутренних дел государства Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, передает РИА Новости.

По словам Макрона, также 29 октября было совершено нападение на консульство Франции в Саудовской Аравии. Он обратился к нации со словами поддержки, заявив, что причиной атаки стали ценности страны и ее «вкус к свободе».

Ранее сообщалось, что в Ницце вооруженный ножом мужчина убил троих человек недалеко от церкви Нотр-Дам. По информации агентства «Рейтер», одну женщину обезглавили. Напавшего оперативно задержала полиция, при этом он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что случившееся является терактом. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен создал при полиции кризисный штаб.

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