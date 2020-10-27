«Прекрати нападки на веру»: Кадыров оценил высказывания Макрона о религии

Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал президента Франции Эммануэля Макрона прекратить нападки на веру после его высказываний о религии. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Макрон «не может не знать, что карикатуры на пророка воспринимаются верующими болезненно».

— И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его. Прекрати нападки на веру, — написал в своем канале Кадыров.

Он также отметил, что французские власти просто не могут признать, что причиной трагедии в пригороде Парижа стали именно насмешки над верой и пародии на нее. Глава Чечни добавил, что издевательское отношение к религии является покушением на ценности других людей.

Стоит отметить, что на днях Макрон заявил, что Франция продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. По словам французского лидера, это будет сделано «во имя свободы слова».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Такое заявление стало реакцией на высказывания главы Пятой республики об исламе в связи с терактом в парижском пригороде, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После произошедшего жесткого убийства французского преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.

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