«Видела стрельбу, панику»: Анна Нетребко рассказала о происшествии в Вене

Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко записала видеообращение из Вены, где произошел теракт. На английском языке она рассказала о том, что происходит в городе. Ранее неизвестные расстреляли людей на улицах австрийской столицы в ночь на третье ноября.

—У нас тут произошла стрельба, прямо рядом с нами. С нами все в порядке, наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики. Мы ждем новостей. Сейчас здесь уже тихо, очень-очень тихо. Посмотрим, что произойдет, — сообщила Народная артистка России.

Видео: Telegram-канал «Super»

Видео опубликовано в Telegram-канале Super.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что семь человек стали жертвами стрельбы в Вене. В Министерстве внутренних дел Австрии заявили, что рассматривается версия террористического акта наряду с версией о беспорядочной стрельбе.

Читайте также: Несколько человек пострадали при стрельбе в центре Вены