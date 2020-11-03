Число жертв теракта в Вене увеличилось до трех

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Количество погибших в результате нападения террористов на людей в центре австрийской Вены увеличилось до трех. Об этом сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер во вторник, 3 ноября.

По его словам, одного из нападавших террористов удалось ликвидировать. Глава полиции также заявил, что ликвидированный стрелок был сторонником террористической организацией «Исламское государство»*.

— Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ*, — сказал Нехаммер во время пресс-конференции в Вене.

Нехаммер добавил, что преступник был вооружен винтовкой, на нем также был пояс с муляжом взрывчатки, сообщает РИА Новости.

Глава полиции призвал жителей Вены по возможности оставаться дома после ночной стрельбы в городе.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что жертвами случившегося стали два человека, еще 15 пострадали, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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