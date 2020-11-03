Опубликовано видео нападения террористов на людей в центре Вены

Фото: Telegram-канал «Mash»

В Сети появилась видеозапись нападения неизвестных на прохожих в центре Вены, которая произошла вечером 2 ноября.

Видеоролик снят из окна дома. На кадрах виден, предположительно, террорист в черной маске, который бежит с автоматом по улице города и делает несколько выстрелов. После этого показана спецоперация сотрудников полиции по устранению угрозы. На улицах Вены множество полицейских и местных жителей. Слышны крики.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что жертвами случившегося стали два человека, еще 15 пострадали, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

Читайте также: Власти Австрии предупредили граждан об опасности сбежавших террористов