Мэр Вены сообщил о второй жертве стрельбы

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Число жертв стрельбы, которая произошла в центре Вены вечером 2 ноября, выросло до двух человек. Об этом рассказал бургомистр города Михаэль Людвиг.

По словам градоначальника, в больнице умерла одна из пострадавших при стрельбе, до того скончался мужчина. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.

Людвиг также рассказал, что всего после стрельбы были госпитализированы 15 человек, из них семеро находятся в тяжелом состоянии.

На территории Австрии введены усиленные меры безопасности. Власти призывают граждан не покидать дома и не выходить на улицу без крайней необходимости, сообщает телеканал ORF.

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Австрийские СМИ сообщали о семерых погибших. Также поступали сведения о захвате заложников в одном из городских ресторанов, однако эта информация не подтвердилась.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

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