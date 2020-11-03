МВД Австрии уточнило число погибших при стрельбе в Вене

Фото: Пресс-служба МВД Австрии / polizei.gv.at

В результате стрельбы в Вене вечером 2 ноября погибли несколько человек, рассказал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Однако, по словам министра, жертвами стали несколько человек, точное число не сообщается. Нехаммер рассказал также о нескольких пострадавших.

МВД Австрии также подтвердило, что по меньшей мере один преступник скрылся и находится в бегах.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш заявил, что ООН решительно осуждает нападения и выражает солидарность с народом и правительством Австрии, сообщает РИА Новости.

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Австрийские СМИ сообщали о семерых погибших. Также поступали сведения о захвате заложников в одном из городских ресторанов, однако эта информация не подтвердилась.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

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