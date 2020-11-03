СМИ сообщили о четвертом погибшем во время теракта

Фото: instagram.com/michaelludwig_official

Количество погибших во время теракта в центре Вены, который случился вечером 2 ноября, увеличилось до четырех. Об этом сообщило издание Kurier со ссылкой на бургомистра города Михаэля Людвига во вторник, 3 ноября.

Ранее президент земельной полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что во время нападения террористов в городе погибли три человека, еще одним погибшим является ликвидированный нападавший.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что 15 человек пострадали в результате случившегося, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии. При этом в министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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