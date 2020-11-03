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Путин выразил соболезнования властям Австрии в связи с терактом в Вене
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин выразил соболезнования властям Австрии в связи с терактом в Вене

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин направил властям Австрии телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в центре Вены, который случился 2 ноября. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 3 ноября.

Телеграмма адресована президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и Федеральному канцлеру Австрии Себастиану Курцу. В сообщении говорится, что Владимир Путин решительно осудил это жесткое преступление, которое «в очередной раз подтвердило бесчеловечность терроризма».

Президент России выразил уверенность, что силам террора не удастся запугать людей и посеять рознь между людьми разных вероисповеданий.

— В.Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма, — уточняется на сайте.

Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека и пострадали 18.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

Читайте также: Число пострадавших при теракте в Вене увеличилось до 18

соболезнованияВладимир ПутинАвстрия
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