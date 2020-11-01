Макрон заявил о понимании чувств мусульман, но поддержал свободу СМИ

Эмманюэль Макрон отметил, что мусульмане больше всего страдают от поведения тех, кто извращает ислам / Фото: soazig de la moissonniere

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что понимает чувства всех мусульман в связи с выходом карикатур в прессе на пророка Мухаммеда, но за их публикацией стоят независимые СМИ, а не правительство страны.

— Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством, — заявил он в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Французский лидер связал реакцию мусульманского мира на его выступление с искажением его слов и неправильным пониманием, якобы он является сторонником данных карикатур.

Макрон подчеркнул, что мусульмане больше всего страдают от поведения тех, кто извращает ислам.

27 октября стало известно, что Charlie Hebdo поместит на обложку карикатуру на Эрдогана. На изображении турецкий лидер предстал полуодетым, он расположился в кресле с банкой напитка. Одной рукой он держит приподнятый подол платья женщины, при этом восклицая: «О, пророк!». В подписи к карикатуре сказано, что президент страны «очень игрив в частной жизни».

Эрдоган отреагировал на публикацию изображения, заявив, что за понятием свободы у врагов ислама скрывается ненависть.

Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Такое заявление стало реакцией на высказывания главы Пятой республики об исламе в связи с терактом в пригороде Парижа, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После произошедшего жестокого убийства французского преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.

В результате заявления Макрона были широко распространены в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

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