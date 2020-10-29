Песков оценил шанс появления в России издания, аналогичного Charlie Hebdo

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Появление в России издания, аналогичного французскому сатирическому журналу Charlie Hebdo, невозможно. Такое мнение в четверг, 29 октября, высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Россия отчасти — это тоже мусульманская страна. В России живет до 20 миллионов мусульман, и в России, где, конечно же, основополагающей религией является христианство. Уникальность нашей страны как раз именно в многонациональности и многоконфессиональности, — отметил он.

По словам Пескова, представители всех конфессий уважают друг друга. Это делает функционирование в стране издания вроде Charlie Hebdo невозможным в рамках текущего законодательства.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что оскорбление чувств верующих, в том числе путем создания карикатур, недопустимо, убийства также противоречат существующим нормам, передает ТАСС.

27 октября стало известно, что Charlie Hebdo поместит на обложку карикатуру на Эрдогана. На изображении турецкий лидер предстал полуодетым, он расположился в кресле с банкой напитка. Одной рукой он держит приподнятый подол платья женщины, при этом восклицая: «О, пророк!». В подписи к карикатуре сказано, что президент страны «очень игрив в частной жизни».

Эрдоган отреагировал на публикацию изображения, заявив, что за понятием свободы у врагов ислама скрывается ненависть.

Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Такое заявление стало реакцией на высказывания главы Пятой республики об исламе в связи с терактом в пригороде Парижа, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После произошедшего жестокого убийства французского преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.

В результате заявления Макрона были широко распространены в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

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