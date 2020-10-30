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«Стильная, элегантная»: Собчак опубликовала фото в необычном образе
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Стильная, элегантная»: Собчак опубликовала фото в необычном образе

Евгения Звощик

Звезды

Телеведущая и блогер Ксения Собчак поделилась с подписчиками новой фотографией. На снимке телезвезда предстала в необычном образе: Собчак позирует в легком платье золотого цвета, украшенном блестками. При этом на шее у нее надет ошейник, к которому пристегнута цепь.

В подписи к снимку ведущая призналась, что является «рабой» платьев создателя ее наряда.

Поклонники оценили образ Собчак: «Ксения, ты стильная, элегантная и умная! Здоровья тебе!»; «Очень красивое платье, вы в нем красотка»; «Очень красивое платье! Было бы куда надеть еще. У нас в Италии комендантский час, после 18 все заведения закрыты, домой гостей приглашать не рекомендуется. Вот и нарядам ждать и ждать своего звездного часа».

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