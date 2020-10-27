«Вырву переносицу»: Виторган рассказал о своей ревности Собчак к Цыпкину

Фото: instagram.com/mvitorgan

Российский актер и бывший муж журналистки Ксении Собчак Максим Виторган рассказал, как ревновал ее к писателю Александру Цыпкину. Он вспомнил случай, когда Ксения умолчала о том, что ходила на мероприятие, где был Цыпкин, но на одном из ужинов о встрече проговорилась певица Наталья Ионова.

— Говорит, что здорово вчера с ней у Цыпкина зажгли. В ревности не было никакого смысла, она была в общественном месте. Мы едем домой, я страшно зол от самого этого факта. Я попросил приятеля найти телефон Александра Цыпкина. Говорю в страшной злобе на Ксению, у меня все кипит, планка упала, — заявил Виторган в интервью Светлане Бондарчук.

Он дозвонился до Цыпкина, представился.

— Я сказал, что если он еще раз позвонит или напишет моей жене, я воткну ему палец в один глаз, выткну из другого и вырву переносицу, — заявил актер.

На что Цыпкин сказал, что ему придется встать в очередь. Постепенно Виторган и Цыпкин близко подружились и стали общаться в общем круге. Интервью опубликовано на YouTube.

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