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Виторган показал, как проводит время с ребенком Собчак
Фото: instagram.com / xenia_sobcha

Виторган показал, как проводит время с ребенком Собчак

Захар Чайченко

Звезды

Максим Виторган показал подписчикам в своем Instagram-аккаунте, как он проводит свой досуг с сыном Платоном. Российский актер поделился в сториз видео, где он везет ребенка в своей машине. На небольшом фрагменте видно, как малыш сидит пристегнутый на заднем сиденье в детском кресле, пристегнутый, и весело танцует под играющую у звездного папы музыку.

Платон — сын артиста от третьего брака с Ксенией Собчак. Несмотря на то что супруги и расстались, им все же удалось сохранить теплые отношения. Мальчик много времени проводит с отцом, в то время как его знаменитая мама не препятствует их общению.

После развода Максим Виторган начал отношения с актрисой Нино Нинидзе, у которой тоже есть ребенок от первого брака. Весной этого года пара проводила много времени вместе в самоизоляции.

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Ксения СобчакМаксим Виторганребенок
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