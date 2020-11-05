«Достает до печенок»: Богомолов иронично поздравил Собчак с днем рождения
Театральный режиссер Константин Богомолов на своей странице в Instagram иронично поздравил свою супругу Ксению Собчак с днем рождения.
Свой пост Богомолов сопроводил фотографией. На снимке складывается ощущение, что Собчак держит в руке Останкинскую телебашню.
— Она протыкает небо, прожигает лед и достает до печенок. Прекрасная и единственная. Горжусь, обожаю, восхищаюсь, — написал он.
Собчак отреагировала на поздравление супруга. Телеведущая ответила ему в комментариях.
— Я даже не заметила, как ты меня так снял красиво! — отметила она.
Ранее Собчак поблагодарила поклонников за поздравления в день рождения. В четверг, 5 ноября, журналистке исполнилось 39 лет.
Читайте также: «Вы этого хотели?»: Собчак обратилась к Нурмагомедову после теракта в Вене