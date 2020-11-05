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«Достает до печенок»: Богомолов иронично поздравил Собчак с днем рождения
Фото: instagram.com / xenia_sobchak

«Достает до печенок»: Богомолов иронично поздравил Собчак с днем рождения

Кирилл Николаев

Звезды

Театральный режиссер Константин Богомолов на своей странице в Instagram иронично поздравил свою супругу Ксению Собчак с днем рождения.

Свой пост Богомолов сопроводил фотографией. На снимке складывается ощущение, что Собчак держит в руке Останкинскую телебашню.

— Она протыкает небо, прожигает лед и достает до печенок. Прекрасная и единственная. Горжусь, обожаю, восхищаюсь, — написал он.

Собчак отреагировала на поздравление супруга. Телеведущая ответила ему в комментариях.

— Я даже не заметила, как ты меня так снял красиво! — отметила она.

Ранее Собчак поблагодарила поклонников за поздравления в день рождения. В четверг, 5 ноября, журналистке исполнилось 39 лет.

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Ксения СобчакКонстантин Богомоловдень рождения
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