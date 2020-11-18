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«Главное счастье»: Собчак трогательно поздравила сына с днем рождения
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

«Главное счастье»: Собчак трогательно поздравила сына с днем рождения

Вероника Кузьминова

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своего сына Платона с днем рождения. В среду, 18 ноября, ему исполнилось четыре года.

Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок сына, вероятно, сделанный на берегу моря. На фотографии Платон показывает зубы и мило улыбается.

— Главный день календаря и мое главное счастье и радость, — написала Ксения.

Напомним, Ксения Собчак родила сына Платона в браке с актером Максимом Виторганом. Они познакомились в 2013 году, в феврале этого же года стало известно, что у них начался роман. Вскоре пара тайно обвенчалась.

В 2018 году в СМИ появились слухи о расставании пары и об уходе Собчак к театральному режиссеру Константину Богомолову. В марте 2019 года Собчак и Виторган подтвердили, что уже давно живут раздельно, но продолжают вместе воспитывать сына.

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