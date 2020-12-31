«Поменял мою жизнь»: Тимати подвел итоги 2020 года

Фото: instagram.com/timatiofficial

Певец и продюсер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, на своей странице в Instagram подвел итоги 2020 года. По его словам, уходящий год был незабываемым.

Тимати написал, что по итогам 2020 года ему грех жаловаться на что-либо.

— Он полностью поменял мою жизнь. По этому и запомнится навсегда как «особенный». Все что ни происходило, давалось не случайно. Многие уроки были мною усвоены. Спасибо, — подчеркнул он.

Тимати поздравил поклонников с праздником, а также пожелал здоровья семьям и близким.

Напомним, что в 2020 году исполнитель расстался с Анастасией Решетовой. Об этом стало известно в начале сентября. Пара объявила о том, что на это решение не повлияли никакие третьи лица. Бывшие возлюбленные остались в нормальных отношениях — у них есть общий сын Ратмир, в воспитании которого Тимати активно участвует.

Также в этом году Тимати заявил, что покидает проект Black Star. По его словам, это решение является взвешенным. Музыкант считает, что в настоящее время лейбл превратился в «группу компаний». По мнению Тимати, компания потеряла «камерный шарм». На данный момент представители компании сфокусировались на «оборотах и статистике».

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