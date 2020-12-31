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Асмус пожаловалась, что не может выбрать новогодний подарок Харламову
Фото: instagram.com/asmuskristina

Асмус пожаловалась, что не может выбрать новогодний подарок Харламову

Виктория Родимкина

Звезды

Актриса Кристина Асмус рассказала, что у нее возникли трудности с выбором новогоднего подарка бывшему мужу Гарику Харламову. Об это она сообщила в Instagram Stories.

Актриса опубликовала фотографию из обувного магазина.

— Уже третий час ищу бывшему мужу подарок. Что-то, когда он мужем был, с этим попроще было, — написала Кристина Асмус.

Напомним, Асмус и Харламов развелись после девяти лет брака. Они воспитывают дочку Настю.

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подаркиГарик ХарламовКристина Асмус
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