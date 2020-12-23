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«Открою страшную тайну»: Асмус рассказала о причинах развода с Харламовым
Фото: instagram.com/asmuskristina

«Открою страшную тайну»: Асмус рассказала о причинах развода с Харламовым

Анастасия Волоснова

Звезды

Актриса Кристина Асмус рассказала о причинах развода с шоуменом Гариком Харламовым. Девушка честно ответила своим подписчикам на домыслы в комментариях.

Асмус выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой загадочно смотрит вдаль. В комментариях под постом подписчики стали обсуждать личную жизнь актрисы. Асмус не понравились сплетни поклонников. Девушка ответила одному из пользователей, что именно она стала инициатором развода с Харламовым.

— Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это — вранье. Посмотрите мои посты с самого начала, — ответила актриса одному из подписчиков.

Асмус добавила, что, в отличие от Харламова, она не ходит на шоу с рассказами о своей личной жизни. Девушка считает, что таким образом ее муж пытается оправдаться и доказать свою правоту.

Разлад в отношениях у Асмус с мужем начался давно, еще до съемок в фильме «Текст». Однако девушка по-прежнему любит бывшего мужа, ведь за долгую супружескую жизнь он стал для нее близким человеком.

— Я вам открою страшную тайну: я его и сейчас люблю. Он — мой родной человек навсегда. Но жить с ним не хочу, — рассказала актриса в комментариях.

Напомним, Асмус и Харламов прожили в браке девять лет, они воспитывают дочку Настю. Несмотря на многочисленные слухи о расставании пары, развод звезд стал для поклонников неожиданностью.

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Звездные разводыГарик ХарламовКристина Асмус
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