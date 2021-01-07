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«Прифотошопила»: Асмус ответила на слухи об отсутствии Харламова на дне рождения дочери
Фото: instagram.com/garikkharlamov

«Прифотошопила»: Асмус ответила на слухи об отсутствии Харламова на дне рождения дочери

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Кристина Асмус выложила в Instagram-аккаунте видео с праздника в честь семилетия дочери Анастасии. В кадр попал и присутствующий на мероприятии звездный папа девочки шоумен Гарик Харламов. Таким образом актриса отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о том, что вечеринка якобы прошла без участия Харламова.

Бывшие супруги, чей развод еще недавно активно обсуждали в Сети, выглядели гармонично в роли счастливых родителей именинницы.

— Гарика я специально прифотошопила на видео, чтобы у СМИ больше не было вопросов, — пошутила Асмус в посте рядом с видео.

Вечеринка, декорированная в розовых тонах, состоялась в одном из ресторанов Москвы. Гостей развлекали цирковые артисты, которые устроили настоящее шоу с участием фокусников и акробатов. В представлении были задействованы даже живые попугаи.

Как призналась Асмус, такое грандиозное мероприятие они успели организовать в самые короткие сроки, так как планы на день рождения дочери поменялись всего за один день до праздника.

Подписчики актрисы присоединились к поздравлениям именинницы. Некоторые их них не преминули поиронизировать на тему слухов об отсутствии на празднике Харламова.

«Это не Гарик это подставной актер!»; «СМИ взбунтовались!! Говорят — Гарик не-нас-тоя-щий»; «Следующая новость будет: Гарик Харламов и Кристина Асмус снова вместе! Они воссоединились на дне Рождения у дочери», — написали фолловеры актрисы в комментариях.

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праздникГарик ХарламовКристина Асмус
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