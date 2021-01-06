«Я чуть не разрыдалась»: Асмус рассказала, как ее растрогала дочь

Кристина Асмус рассказала о хороших качествах дочери / Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам в Instagram, что их с юмористом Гариком Харламовым дочери Насте исполнилось семь лет. Она призналась, что счастлива быть матерью такой щедрой и доброй девочки.

— Я не могу представить в своей голове лучше человека, чем Настя. Добрее, умнее, тактичнее, коммуникабельнее. Я не знаю за что мне такое счастье?! И как нам невероятно повезло с Гариком Харламовым быть родителями такого чуда!!! — написала артистка.

В посте она рассказала историю, которая растрогала ее до слез. Асмус вспомнила, как на кассе магазина дочь проявила себя как альтруист, в приоритете у которого всегда чужие интересы, а не свои.

— На кассе случилась поломка терминала, а мы безумно торопились. Я спросила у Насти, точно ли ей нужны эти игрушки, и дочка сказала: «Мамочка, давай, пожалуйста, хотя бы игрушку, которую я своей сестре выбрала купим?» Я чуть не разрыдалась от счастья, — рассказала звезда.

Фанаты Асмус поздравили маму и дочку с днем рождения и написали множество комплиментов.

«Какая красивая девочка»; «Поздравляем вашу маленькую копию»; «Такая чистая и красивая девочка! Будь здорова и счастлива, малышка!» — оставили комментарии пользователи.

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