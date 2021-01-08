«Единственное, во что влезла»: Асмус объяснила выбор наряда для праздника дочери

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус в очередной раз выложила в Instagram-аккаунте фотографии с праздника в честь семилетия дочери Анастасии. Артистке пришлось оправдываться за свой образ на вечеринке, который подписчики назвали «старческим».

— И да, по поводу моего образа, который некоторые назвали старческим. Ребята, во-первых, годы во вкусе берут свое. А во-вторых — это просто супероверсайз — единственное, во что я влезла после Нового года, — пошутила Асмус в ответ на критику.

Актриса еще раз поблагодарила всех, кто был причастен к организации незабываемого праздника для дочери. Она призналась, что не может насмотреться на фото, и назвала этот день одним из самых счастливых.

Асмус поделилась, что настолько была увлечена программой мероприятия и танцами, что совсем ничего не ела за праздничным столом.

«Это нормально. Надела б что-то откровеннее — назвали б сами знаете как, надела б подростковое — сказали б, что не по возрасту»; «Красивая Кристина и образ — супер. Не слушайте никого, вы очаровательны»; «Кристина, ваш образ очень даже отличный», — успокоили звезду подписчики.

Ранее Асмус ответила на слухи об отсутствии Харламова на дне рождения дочери.

Читайте также: «Просто потрясающе»: Бузова искупалась на Мальдивах в бассейне с лепестками роз