Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Единственное, во что влезла»: Асмус объяснила выбор наряда для праздника дочери
Фото: instagram.com/asmuskristina

«Единственное, во что влезла»: Асмус объяснила выбор наряда для праздника дочери

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Кристина Асмус в очередной раз выложила в Instagram-аккаунте фотографии с праздника в честь семилетия дочери Анастасии. Артистке пришлось оправдываться за свой образ на вечеринке, который подписчики назвали «старческим».

— И да, по поводу моего образа, который некоторые назвали старческим. Ребята, во-первых, годы во вкусе берут свое. А во-вторых — это просто супероверсайз — единственное, во что я влезла после Нового года, — пошутила Асмус в ответ на критику.

Актриса еще раз поблагодарила всех, кто был причастен к организации незабываемого праздника для дочери. Она призналась, что не может насмотреться на фото, и назвала этот день одним из самых счастливых.

Асмус поделилась, что настолько была увлечена программой мероприятия и танцами, что совсем ничего не ела за праздничным столом.

«Это нормально. Надела б что-то откровеннее — назвали б сами знаете как, надела б подростковое — сказали б, что не по возрасту»; «Красивая Кристина и образ — супер. Не слушайте никого, вы очаровательны»; «Кристина, ваш образ очень даже отличный», — успокоили звезду подписчики.

Ранее Асмус ответила на слухи об отсутствии Харламова на дне рождения дочери.

Читайте также: «Просто потрясающе»: Бузова искупалась на Мальдивах в бассейне с лепестками роз

Кристина Асмусдень рожденияобраз
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Все мнения
О проекте