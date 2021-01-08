«Просто потрясающе»: Бузова искупалась на Мальдивах в бассейне с лепестками роз

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Телеведущая и блогер Ольга Бузова поделилась с подписчиками видеороликом с отдыха на Мальдивах, где она прыгает в бассейн, усыпанный лепестками роз.

— Так было красиво. Память на всю жизнь, — написала рядом с видео звезда в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики телеведущей отметили красоту и великолепие зрелища.

«Очень красиво»; «Какая ты счастливая»; «Нереальная!»; «Кайфово»; «Просто потрясающе», — написали фоловеры.

— Я однажды сама себе сделала романтик — ванная из роз. Было, конечно, мило, но обдирать их я прямо заколебалась. Вот неужели матери троих детей больше нечем было себя занять? — рассказала забавную историю в тему одна из подписчиц звезды.

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