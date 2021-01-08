Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Просто потрясающе»: Бузова искупалась на Мальдивах в бассейне с лепестками роз
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

«Просто потрясающе»: Бузова искупалась на Мальдивах в бассейне с лепестками роз

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая и блогер Ольга Бузова поделилась с подписчиками видеороликом с отдыха на Мальдивах, где она прыгает в бассейн, усыпанный лепестками роз.

— Так было красиво. Память на всю жизнь, — написала рядом с видео звезда в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики телеведущей отметили красоту и великолепие зрелища.

«Очень красиво»; «Какая ты счастливая»; «Нереальная!»; «Кайфово»; «Просто потрясающе», — написали фоловеры.

— Я однажды сама себе сделала романтик — ванная из роз. Было, конечно, мило, но обдирать их я прямо заколебалась. Вот неужели матери троих детей больше нечем было себя занять? — рассказала забавную историю в тему одна из подписчиц звезды.

Читайте также: «Вот это фигура»: Бородина похвасталась любимым купальником

отдыхОльга БузоваМальдивы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Все мнения
О проекте