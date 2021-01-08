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«Вот это фигура»: Бородина похвасталась любимым купальником
Фото: instagram.com/borodylia

«Вот это фигура»: Бородина похвасталась любимым купальником

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Ксения Бородина выложила в своем Instagram-аккаунте фото, где она позирует в ярко-зеленом купальнике на фоне океана и белого песка.

Отдыхающая вместе с семьей на Мальдивских островах звезда рассказала подписчикам, что взяла с собой 33 купальника, однако у нее есть любимый, который она носит с особым удовольствием.

— Аж три их купила, обожаю этот цвет, — призналась Бородина и поинтересовалась у подписчиков, есть ли у них любимые купальники.

Поклонники прокомментировали образ и отличные формы Бородиной.

«Этот огонь»; «Красивый, насыщенный цвет»; «Шикарна»; «Вот это фигура»; «Классный и цвет, и купальник! Я тоже обожаю зеленый», — написали фолловеры.

Однако нашлись и те, кто не разделил энтузиазма звезды.

«У нас в Забайкалье холодно, не до купальников», — посетовала одна из подписчиц.

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