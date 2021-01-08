«Трансформеры и динозавры»: Рудковская показала, как Гном Гномыч отметил день рождения

Фото: instagram.com/gnomgnomych

Известный продюсер Яна Рудковская выложила в Instagram-аккаунте видео с праздника в честь дня рождения их с Евгением Плющенко старшего сына Саши, которому на днях исполнилось восемь лет.

Звездная мама рассказала, что торжественное мероприятие было организовано по просьбе самого именинника прямо на льду в конце тренировки, чтобы все его друзья могли присутствовать на празднике.

— Любимые герои пришли (вернее, выехали на коньках) в полном составе: черепашки-ниндзя, трансформеры, динозавры!.. От динозавров даже взрослые были в восторге — ну очень были похожи на настоящих, — написала Рудковская.

Она также отметила, что праздник стал первым за восемь лет, когда в этот день в семье известного фигуриста не было шоу, а сам Саша впервые за пять лет не участвовал в этот день в ледовом представлении.

Тем не менее главным пожеланием Гном Гномыча было провести день рождения на льду, уточнила продюсер.

«Праздник удался! Просто молодцы! Здоровья Сашеньке и успехов в спорте!»; «Шикарный праздник для талантливого мальчика»; «Достижения новых целей!!! Со всеми праздниками! Яна — супер!!!» — поздравили именинника подписчики Рудковской.

Ранее отец Саши Евгений Плющенко поздравил наследника в своем Instagram.

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