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«Труженик и спортсмен»: Гном Гномыч принял поздравления с днем рождения
Фото: instagram.com/gnomgnomych/

«Труженик и спортсмен»: Гном Гномыч принял поздравления с днем рождения

Анастасия Колоскова

Звезды

Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, известный в интернет-пространстве как Гном Гномыч, отметил восьмой день рождения. Звездный отец мальчика посвятил событию пост в Instagram.

— С днем рождения, чемпион! Сане восемь лет! — написал Плющенко под серией фотографий сына, где мальчик запечатлен во время выступлений и у домашней новогодней елки.

«С днем рождения будущего олимпийского чемпиона!»; «Всего восемь лет! А такой труженик и спортсмен. С днем рождения!»; «Самый целеустремленный ребенок!» — присоединились к поздравлениям подписчики спортсмена.

Ранее сообщалось, что Плющенко и Рудковская добились возбуждения уголовного дела после сообщений СМИ о том, что у ее сына Гном Гномыча якобы синдром Аспергера. Они также собирались попросить депутатов Госдумы принять закон, запрещающий СМИ писать о несовершеннолетних детях без согласия их родителей.

Напомним, в октябре 2020 года у фигуриста и продюсера родился второй сын, которого звездная пара назвала Арсением.

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Евгений Плющенкосын ПлющенкоГном Гномыч
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