«В какой-то момент мы что-то поняли»: Ягудин объяснил, почему не женился на Савельевой

Фото: youtube.com / Надежда Стрелец

Известный фигурист Алексей Ягудин стал героем очередного выпуска YouTube-шоу Надежды Стрелец. Олимпийский чемпион рассказал, какие отношение его связывали с солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой и почему они не имели продолжения.

— Мы встречались, какое-то определенное количество времени жили вместе. Просто не случилось продолжения. В какой-то момент мы что-то поняли. В общем, я не верю в судьбу. Просто так получилось, — ответил спортсмен на вопрос о Савельевой.

Роман между знаменитостями вспыхнули во время съемок проекта «Ледниковый период». Причем в тот период Ягудин еще был женат на коллеге Татьяне Тотьмяниной, но супруги переживали кризис отношений.

После расставания с фигуристом Савельева вышла замуж за Кирилла Сафонова, а Ягудин вернулся к жене. Однако спортсмен уверен, что официальный брак не является гарантией сохранения отношений, и сам не придает значения штампу в паспорте.

Ранее Ягудин поделился историей со свадьбы с Татьяной Тотьмяниной, которую пришлось успеть организовать в один свободный день между выступлениями спортсменов.

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