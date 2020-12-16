Алексей Ягудин поделился историей со своей свадьбы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Фигурист Алексей Ягудин в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио» поделился историей со свадьбы с олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной.

Ягудин отметил, что у них был всего один свободный день между выступлениями, чтобы успеть все организовать.

— У меня было поручение от Тани купить обручальные кольца. Этим и занялся. Она улетела в Москву взять что-то красивое из одежды на свадьбу. В Новосибирске, куда мы прилетели, я не смог сходить в ювелирный магазин. Потом прилетела из Москвы Танюша. В итоге кольца мы купили во Владивостоке. Затем прилетели в Красноярск, — поделился фигурист.

В Красноярске будущим молодоженам не повезло: запланированная дата свадьбы выпадала на праздник 23 Февраля, и ЗАГСы не работали. Друг Ягудина договорился через администрацию города, чтобы регистрацию провели 22 февраля.

— Губернатор в итоге на свадьбе читал нам стихи. Были Авербух, наши красноярские друзья. И этой веселой компанией мы отметили нашу свадьбу и полетели дальше выступать, — вспомнил фигурист.

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