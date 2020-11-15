Психолог посоветовала Кристине Асмус не привыкать к роли жертвы развода

Фото: instagram.com/asmuskristina

29 октября пара Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись. С тех пор общественность следит за бывшими супругами.

Напомним, Гарик и Кристина прожили вместе восемь лет, у пары есть общий ребенок. Психолог Елена Вайс специализируется на вопросах разводов — на примере звездной пары она прокомментировала, как пережить подобный период, пишут «Невские новости».

По мнению психолога, актрисе не стоит привыкать к роли жертвы, даже если она на самом деле себя так ощущает. Конечно, можно себя немного пожалеть, но затягивать этот процесс не стоит. По мнению специалиста, к новой жизни женщины привыкают от трех недель до трех месяцев, в зависимости от ситуации.

Развод Асмус и Харламова не единственное расставание последних месяцев в шоу-бизнесе. Расставание актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце до сих пор привлекает внимание зрителей, хоть звезды и просят не муссировать эту тему. Зато популярность Павла как актера заметно выросла — как пишет «Царьград», по аналитике крупного поискового портала он оказался среди наиболее часто упоминаемых актеров в запросах среди таких знаменитостей как Антон Батырев, Станислав Бондаренко, Том Харди, Том Круз и Леонардо Ди Каприо.

Что касается новой возлюбленной Прилучного, Милославы Карпович, — о ней сейчас тоже говорят куда больше, чем раньше. Как пишет портал «Экономика сегодня», к личной жизни девушки сейчас приковано пристальное внимание, и она то и дело становится объектом обсуждений. Так, визажисты, которые работали с актрисой рассказали, что девушка до романа с Прилучным долго пыталась устроить личную жизнь, в том числе активно общалась с фигуристом Алексеем Ягудиным.

По признанию Муцениеце, ее собственный развод с Прилучным стал «толчком» для многих подруг из актерской среды. По словам Агаты, некоторые знаменитости, с которыми она знакома, стали обращаться к ней за советом после ее развода с артистом, пишет ФАН.

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