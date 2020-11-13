«Разрыв сердечка»: беременная Топурия выложила фото с возлюбленным

Фото: instagram.com/keti_one_official

Беременная солистка музыкального коллектива «А'Студио» Кети Топурия показала новое фото с округлившимся животом. Снимок появился на личной странице звезды в Instagram.

На кадре девушка позирует с женихом, бизнесменом Львом Деньговым. На руках у Топурии щенок породы бигль. Исполнительница широко улыбается и выглядит очень счастливой.

Фанаты оценили трогательный снимок знаменитости, многие отметили, что фото вызывает умиление. «Е-мое, и мужик, и живот, и щенок на одном фото! Это ж разрыв сердечка»; «Красивая пара, счастья вам!»; «Лапушки», — комментировали они.

Точный срок беременности Топурия пока не называет.

Ранее девушка подтвердила помолвку с Деньговым. Певица призналась, что готовится к свадьбе.

О романе пары стало известно осенью прошлого года. Ранее солистка «А'Студио» была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, от которого у нее родилась дочь Оливия. Брак просуществовал 4 года, супруги развелись в 2017 году. После певица пыталась строить отношения с рэпером Гуфом, но их роман оказался недолгим. Топурия позже рассказала, что причиной разрыва стали измены исполнителя и разный образ жизни.

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