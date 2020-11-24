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Дело о клевете возбудили после сообщений СМИ о болезни сына Рудковской и Плющенко
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Дело о клевете возбудили после сообщений СМИ о болезни сына Рудковской и Плющенко

Захар Чайченко

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Российский продюсер Яна Рудковская сообщила о ходе дела в отношении распространителей ложной информации о том, что у ее сына Гном Гномыча якобы синдром Аспергера. Об этом продюсер сообщила на своей официальной странице в соцсети Instagram.

— И я с удовольствием сообщаю всем недоброжелателям, что мы с нашими адвокатами Александром Добровинским, Анной Бутыриной, Мариной Дубровской добились возбуждения уголовного дела в МВД России по Даниловскому району города Москвы, — уточнила Рудковская.

По ее словам, в мае этого года кто-то решил, что может навредить ее семье. В частности, продюсер обратила внимание на то, что один «омерзительный Telegram-канал и «друзья» из «СтарХита» опубликовали «статью с заведомо ложной информацией».

— Кто-то захотел навредить 7-летнему ребенку и остаться безнаказанным, — заявила Рудковская в публикации.

Помимо борьбы за репутацию сына Рудковская сообщила о работе над тем, чтобы в стране был принят закон, запрещающий средствам массовой информации публиковать сведения о несовершеннолетних детях без разрешения на то их представителей.

Напомним, 2 мая СМИ стали распространять информацию о том, что сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр якобы страдает психическим расстройством. Также анонимный источник добавил, что несколько раз общался с мальчиком и замечал странности в его поведении. В ответ родители ребенка пригрозили авторам и издателям судебным разбирательством.

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Яна РудковскаяАлександр ДобровинскийГном Гномыч
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