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«Плющата»: Рудковская опубликовала трогательное видео с сыновьями
Фото: insragram.com/rudkovskayaofficia

«Плющата»: Рудковская опубликовала трогательное видео с сыновьями

Захар Чайченко

Звезды

Российский продюсер Яна Рудковская поделилась в своем Instagram-аккаунте видео, на котором показала подписчиками игру двух своих детей от фигуриста Евгения Плющенко, старшего – 7-летнего Александра и младшего – месячного Арсения.

На видео звездная мама толкает ножками Арсения в грудь Александра, а последний с улыбкой смотрит на своего брата.

— Наши малыши-карандаши – Плющата – Саня и Сеня, — написала Рудковская в подписи под фотографией.

Подписчики умилились Гном Гномычу и совсем еще маленькому Арсению в комментариях под видео, а также отметили, насколько хороша и восхитительна мама звездных братьев: «Молодая, красивая и успешная, прекрасная мама – пример для подражания»; «Хорошенькие, и дети, и мама»; «Какие Вы молодцы! Дружные»; «Очаровательные! Сашенька такой заботливый! Счастья и здоровья малышам».

Напомним, в октябре у продюсера Яны Рудковской родился четвертый сын Арсений. Он появился на свет с помощью суррогатной матери.

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Яна Рудковскаясын ПлющенкоГном Гномыч
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