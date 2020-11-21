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«Красавчики»: Гном Гномыч вместе с сыном Рудковской от Батурина сыграли в хоккей
Фото: instagram.com/gnomgnomych

«Красавчики»: Гном Гномыч вместе с сыном Рудковской от Батурина сыграли в хоккей

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский продюсер Яна Рудковская запечатлела двоих сыновей, играющих в хоккей. Соответствующий снимок появился на странице Гном Гномыча в социальной сети Instagram.

На фото 18-летний старший сын звезды Николай Батурин от первого супруга Рудковской и семилетний Саша Плющенко, сын продюсера от фигуриста Евгения Плющенко, вместе сидят после матча в хоккей.

— В хоккей играют настоящие мужчины, — подписан снимок.

Фолловерам Саши Плющенко понравилась фотография. Они оставили свои комментарии.

«Коля очень красивый парень»; «Круто, когда молодежь занимается спортом»; «Ты такой молодец, желаю тебе успехов в спорте»; «Красавчики», — написали поклонники.

Напомним, Плющенко предложил Рудковской выйти за него замуж после победы Димы Билана на Евровидении, в выступлении которого принимал участие. В сентябре 2009 года пара зарегистрировала брак. В 2013 году у супругов родился сын Александр, которого родители ласково называют Гном Гномыч.

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Яна РудковскаяфотоГном Гномыч
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