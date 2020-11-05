«Доброе утро в кораблике»: Гном Гномыч опубликовал видео с тренировки

Фото: instagram.com/gnomgnomych

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) на своей странице в Instagram опубликовал видео с тренировки на льду.

Мальчик уже несколько лет занимается фигурным катанием. На одной из последних тренировок он показал подписчикам новый элемент, который называется «кораблик». Мальчик скользил на двух коньках, поставленных в одну линию пятками друг к другу. При этом его руки плавно опускались в сторону, символизируя парус корабля.

— Доброе утро в кораблике, — написал Александр в комментарии к посту.

Подписчики юного фигуриста отметили, что он уже добился большого прогресса на тренировках. Они пожелали ему успехов.

«Сашенька, ты молодец!!! Успехов тебе и побед!!!», «Какой замечательный кораблик», «Здорово, напоминает папу», — написали поклонники Александра.

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